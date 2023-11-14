اتحاد الكرة يوضح موقف منتخب مصر من إيقاف فتوح وصبحي

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

أحمد فتوح

أوضح إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي من الإيقاف الموقع عليه من قبل ناديه الزمالك.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر
الزمالك

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "إيقاف الزمالك لـ فتوح وصبحي لمدة شهر جاء خلال فترة التوقف الدولي بمعنى عدم وجود مباريات محلية سوى عدد قليل".

وأضاف "الإيقاف جاء في فترة مباريات منتخب مصر ولذلك الأمر متروك تماما لـ روي فيتوريا مدرب المنتخب".

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وواصل "أتمنى أن تكون الفترة المقبلة هي فترة التزام من قبل الثنائي فتوح وصبحي خاصة أن اللاعبين من الأعمدة الأساسية في منتخب مصر والزمالك".

وأكمل "أسورويو خلال تواجده أمس في مقر اتحاد الكرة قال إنه لا يريد تصعيد أموره إلى الاتحاد الدولي للحصول على مستحقاته المالية من الزمالك وأنه يريد حل الأمر من داخل اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "أوسوريو يريد الحصول على مستحقاته بالاتفاق مع الزمالك واليوم سيعقد جلسة مع مسؤولي الأبيض لحل الأمر".

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وجاءت الخصومات التي وقعها الزمالك على اللاعبين كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

الزمالك منتخب مصر محمد صبحي أحمد فتوح
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