خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 10:52
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم.
ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتقام على استاد القاهرة.
ويمكنك حجز تذاكر المباراة من هنا
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى للتصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.
وبعد المباراة يسافر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات.
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