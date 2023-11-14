مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.. دوري المحترفين وقمة الزمالك والأهلي في السلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 10:47
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين المصري، حيث تُلعب 4 مواجهات.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023.
ويلعب طنطا ضد النجوم، بينما يلتقي فريق القناة ضد وي، ويلعب أيضا السكة الحديد ضد بروكسي، وأخيرا يلعب لافيينا ضد حرس الحدود.
وتقام جميع المباريات في تمام الثانية والنصف عصرا، وتنقل إحداها عبر قناة أون تايم سبورتس.
اليوم أيضا يشهد قمة بين الزمالك والأهلي في كرة السلة.
ويلعب الفريقين في دور الثمانية لدوري المرتبط المصري لكرة السلة، وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
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