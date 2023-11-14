الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 00:10

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد سيراميكا

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري السعر المحدد لبيع مهاجم فريقه كريستوف أجوستينيو مابولولو.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاتحاد حدد سعر بيع مابولولو وهو 3 ملايين دولار".

وأضاف "البيع لن يكون لأي ناد في الدوري المصري وأعتقد أن عملية بيع اللاعب لن تكون في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل".

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وأتم تصريحاته "لا أعتقد أن هناك أي نادي في مصر يستطيع دفع 3 مليون دولار لشراء مابولولو".

وسجل المهاجم الأنجولي في الدوري المصري مع الاتحاد السكندري هذا الموسم 5 أهداف في 6 مباريات.

مابولولو البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الاتحاد السكندري عام 2021 قادما من نادي بريميرو دي أجوتسو الأنجولي.

ومع الاتحاد السكندري لعب مابولولو 63 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 36 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما فاز بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023 برصيد 16 هدفا.

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