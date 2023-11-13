منتخب مصر: هذا سبب ضغط المباراتين.. وموعد وصول صلاح ومصطفى ومرموش

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

تحدث محمد غرابة مدير منتخب مصر عن التفاصيل الأخيرة لمعسكر الفراعنة قبل مواجهة جيبوتي وسيراليون في منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال غرابة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لن نستهتر بأحد. المدرب روي فيتوريا كان يشدد على أن اليوم بداية حلم ومشروع جديد وبإذن الله سنحقق حلم مصر ونتأهل لكأس العالم".

وأضاف "الفوز بالمباراتين مهم للغاية وسيكون عاملا فارقا في المستقبل. لن نستهين بأحد من الفرق الخمسة في المجموعة".

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وتابع "انتظم اليوم 22 لاعبا، وسينضم إلينا في الساعات القادمة محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. المحترفون وصلوا عدا هذا الثلاثي".

وواصل "اخترنا يوم 16 لنمنح أنفسنا 3 أيام منذ انطلاق المعسكر، ولكن سيراليون هم من حددوا يوم 19 لمباراتنا التالية، لأن ليبيريا البلد المضيف للمباراة ستلعب مباراة أخرى في التصفيات يوم 20 نوفمبر".

ويستعد المنتخب لمواجهة جيبوتي يوم الخميس ضمن الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا كأس العالم 2026.

وانطلق معسكر المنتخب ظهر اليوم استعدادا لمباريات التصفيات.

ويلعب المنتخب المباراة الثانية ضد سيراليون يوم 19 نوفمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

كما يخوض المنتخب منافسات كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الثانية مع غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

منتخب مصر جيبوتي سيراليون محمد صلاح
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