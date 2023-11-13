الزمالك يوضح موقفه من المطالبة بالمشاركة في السوبر المصري للنخبة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك موقف مجلس الإدارة من دراسة ملف المشاركة في السوبر المصري.

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم ولمدة 4 ساعات لمناقشة العديد من الأمور.

أهمها إصدار القرار النهائي بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

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وكذلك موقف المدير الفني والتأكيد على دعم معتمد جمال المدير الفني المؤقت.

وقال أحمد سالم عن المشاركة في بطولة السوبر عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يصدر أي قرار من الزمالك بشأن المشاركة في السوبر المصري".

وأضاف "كان هناك تفكير في هذا الأمر قبل أيام ولكن المجلس لم يتطرق له في الاجتماع".

وأتم تصريحاته "في الأيام المقبلة سيتم مناقشة الملف وإصدار القرار النهائي بشأنه بعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل".

وتقام بطولة السوبر المصري للنخبة بالشكل الجديد بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وتنطلق البطولة في شهر ديسمبر المقبل وتقام في الإمارات العربية المتحدة.

الزمالك السوبر المصري
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