الزمالك: لا نفهم سبب لجوء أوسوريو إلى اتحاد الكرة.. وهذا موعد تسوية مستحقاته

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اندهاشه من لجوء خوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق إلى اتحاد الكرة لأجل مستحقاته.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم لماذا ذهب أوسوريو إلى اتحاد الكرة. لقد فوجئنا بذلك".

وأضاف "كان من المفترض أن يأتي لتسوية مستحقاته وهو من تخلف عن الحضور".

وأوضح "لا أعلم. ربما يكون هناك من نصحه بأن اللجوء لاتحاد الكرة هو الطريق الصحيح، ولكننا لم نمتنع عن التسوية".

واختتم "بأي حال سنفترض حسن النية. لقد دعوناه لتسوية مستحقاته غدا وسنرى لماذا فعل ذلك".

وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر.

- خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح السنوية، و20% من صبحي، و15% من الزناري، مع استمرار قرار عرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى رعاية قدامى اللاعبين.

- بعد توجيه الشكر للمدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو تم إخطاره بالحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر. تم إخطاره مجددا عن طريق الاتحاد المصري وتحديد موعد معه غدا الثلاثاء للاجتماع بالمشرفين على الكرة من اجل هذا الأمر.

- إلغاء القرار الصادر في أبريل الماضي بتعيين رئيس النادي السابق مرتضى منصور في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي وتشكيل لجنة للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه فيما لها من اختصاصات، وكل ما ترتب على هذا القرار من آثار.

- التأكيد على مخاطبة مرتضى منصور بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- تجديد الثقة بمعتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني. ولم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع نظيره الاماراتي في الفترة بين 7 و10 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة.

- تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية للنادي.

- الموافقة على تعيين مديري الأجهزة الفنية على أن يتم عرض تشكيلها بالكامل في الاجتماع المقبل.