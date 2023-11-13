الزمالك: لا نفهم سبب لجوء أوسوريو إلى اتحاد الكرة.. وهذا موعد تسوية مستحقاته

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اندهاشه من لجوء خوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق إلى اتحاد الكرة لأجل مستحقاته.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم لماذا ذهب أوسوريو إلى اتحاد الكرة. لقد فوجئنا بذلك".

وأضاف "كان من المفترض أن يأتي لتسوية مستحقاته وهو من تخلف عن الحضور".

أخبار متعلقة:
هل يعود الثلاثي للمشاركة؟ الزمالك يوضح موقف فتوح والزناري وصبحي بعد نهاية الإيقاف الزمالك يعلن تجديد الثقة في معتمد جمال وإلغاء رئاسة مرتضى منصور الشرفية خصم يصل لـ25% وإيقاف واستمرار العرض للبيع.. الزمالك يعلن قراره بشأن فتوح وصبحي والزناري كرة سلة - مجلس إدارة الزمالك يجتمع بالفريق قبل مواجهة الأهلي

وأوضح "لا أعلم. ربما يكون هناك من نصحه بأن اللجوء لاتحاد الكرة هو الطريق الصحيح، ولكننا لم نمتنع عن التسوية".

واختتم "بأي حال سنفترض حسن النية. لقد دعوناه لتسوية مستحقاته غدا وسنرى لماذا فعل ذلك".

وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر.

- خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح السنوية، و20% من صبحي، و15% من الزناري، مع استمرار قرار عرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى رعاية قدامى اللاعبين.

- بعد توجيه الشكر للمدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو تم إخطاره بالحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر. تم إخطاره مجددا عن طريق الاتحاد المصري وتحديد موعد معه غدا الثلاثاء للاجتماع بالمشرفين على الكرة من اجل هذا الأمر.

- إلغاء القرار الصادر في أبريل الماضي بتعيين رئيس النادي السابق مرتضى منصور في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي وتشكيل لجنة للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه فيما لها من اختصاصات، وكل ما ترتب على هذا القرار من آثار.

- التأكيد على مخاطبة مرتضى منصور بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- تجديد الثقة بمعتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني. ولم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع نظيره الاماراتي في الفترة بين 7 و10 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة.

- تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية للنادي.

- الموافقة على تعيين مديري الأجهزة الفنية على أن يتم عرض تشكيلها بالكامل في الاجتماع المقبل.

الزمالك الدوري المصري خوان كارلوس أوسوريو مجلس إدارة الزمالك قرارات مجلس إدارة الزمالك أحمد سالم
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة الزمالك يوضح موقفه من المطالبة بالمشاركة في السوبر المصري للنخبة هل يعود الثلاثي للمشاركة؟ الزمالك يوضح موقف فتوح والزناري وصبحي بعد نهاية الإيقاف الزمالك يعلن تجديد الثقة في معتمد جمال وإلغاء رئاسة مرتضى منصور الشرفية خصم يصل لـ25% وإيقاف واستمرار العرض للبيع.. الزمالك يعلن قراره بشأن فتوح وصبحي والزناري بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 ساعة | الكرة المصرية
منتخب مصر: هذا سبب ضغط المباراتين.. وموعد وصول صلاح ومصطفى ومرموش 3 ساعة | منتخب مصر
الزمالك يوضح موقفه من المطالبة بالمشاركة في السوبر المصري للنخبة 3 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: لا نفهم سبب لجوء أوسوريو إلى اتحاد الكرة.. وهذا موعد تسوية مستحقاته 3 ساعة | الدوري المصري
هل يعود الثلاثي للمشاركة؟ الزمالك يوضح موقف فتوح والزناري وصبحي بعد نهاية الإيقاف 3 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن تجديد الثقة في معتمد جمال وإلغاء رئاسة مرتضى منصور الشرفية 3 ساعة | الدوري المصري
خصم يصل لـ25% وإيقاف واستمرار العرض للبيع.. الزمالك يعلن قراره بشأن فتوح وصبحي والزناري 3 ساعة | الكرة المصرية
المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأول في نادي النادي 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين