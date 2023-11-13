هل يعود الثلاثي للمشاركة؟ الزمالك يوضح موقف فتوح والزناري وصبحي بعد نهاية الإيقاف

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل قرارت المجلس بعد اجتماعه بشأن الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد نهاية الإيقاف سيشارك فتوح والزناري وصبحي مع الزمالك بشكل طبيعي مع استمرار قرار العرض للبيع".

وأضاف "الزمالك أخطر اتحاد الكرة بعقوبة الثلاثي واتحاد الكرة سيطبق لائحته في هذا الأمر".

وزاد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تفاوت العقوبة على الثلاثي يدل على أن جميع اللاعبين مخطئين".

وجاءت الخصومات التي وقعها الزمالك على اللاعبين كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وبعد ذلك أعلن الزمالك تجميد الثلاثي لحين التحقيق معه وعرضه للبيع.