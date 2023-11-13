الزمالك يعلن تجديد الثقة في معتمد جمال وإلغاء رئاسة مرتضى منصور الشرفية

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك مجموعة قرارات جديدة صادرة عن اجتماع اليوم الإثنين.

وجاء من تلك القرارات ما يلي:

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى رعاية قدامى اللاعبين.

- بعد توجيه الشكر للمدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو تم إخطاره بالحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر. تم إخطاره مجددا عن طريق الاتحاد المصري وتحديد موعد معه غدا الثلاثاء للاجتماع بالمشرفين على الكرة من اجل هذا الأمر.

- إلغاء القرار الصادر في أبريل الماضي بتعيين رئيس النادي السابق مرتضى منصور في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي وتشكيل لجنة للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه فيما لها من اختصاصات، وكل ما ترتب على هذا القرار من آثار.

- التأكيد على مخاطبة مرتضى منصور بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- تجديد الثقة بمعتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني. ولم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع نظيره الاماراتي في الفترة بين 7 و10 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة.

- تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية للنادي.

- الموافقة على تعيين مديري الأجهزة الفنية على أن يتم عرض تشكيلها بالكامل في الاجتماع المقبل.

وكان الزمالك قد أعلن في البيان ذاته إيقاف ثلاثي الأزمة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر.

كما تم خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح السنوية، و20% من صبحي، و15% من الزناري، مع استمرار قرار عرضهم للبيع.