خصم يصل لـ25% وإيقاف واستمرار العرض للبيع.. الزمالك يعلن قراره بشأن فتوح وصبحي والزناري

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قرارات اجتماع مجلس الإدارة.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم ولمدة 4 ساعات لمناقشة العديد من الأمور.

وأكد الزمالك على عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وذلك بعد واقعة ترك الثلاثي لمعسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري.

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وجاءت الخصومات كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

بالإضافة إلى اخطار اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالعقوبة الموقعة على اللاعبين.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وبعد ذلك أعلن الزمالك تجميد الثلاثي لحين التحقيق معه وعرضه للبيع.