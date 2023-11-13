المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأول في نادي النادي

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني أول تدريباته مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة على ملعب نادي "النادي" فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

شهد التدريب فقرات خططية وجمل فنية جديدة حرص على تنفيذها اللاعبون خلال التقسيمة التى أجراها المنتخب.

وحضر المران محمد بركات عضو مجلس الادارة والمشرف على المنتخب واطمأن على كافة الترتيبات، وكان فى استقبال المنتخب شريف صادق المدير التنفيذى لنادي "النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تواجد محمد كردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس الامناء بالنادي.

وأشاد ميكالى بمنشآت نادي النادى مبديا سعادته بها.

وشهد المران ترحيب من كل أفراد الجهاز الفني واللاعبين بالمدرب العام الجديد عادل مصطفى الذى انضم بديلا لوائل رياض، الذى تولى مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.