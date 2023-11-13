جون أوبي ميكيل لـ أوسيمين: ستنضم إلى تشيلسي الموسم المقبل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

حاول جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي الإنجليزي السابق ومنتخب نيجيريا إقناع مواطنه فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بالانتقال إلى النادي الأزرق في الموسم المقبل.

واستضاف جون أوبي ميكيل في البودكاست الخاص به مهاجم نابولي للحديث عن الكثير من الأمور المتعلقة به.

وخلال المقابلة قال أوبي ميكيل لـ أوسيمين: "في الموسم المقبل أعلم أنك ستأتي إلى تشيلسي، أقول لك سأكون الوكيل من أجل التوسط في إتمام هذه الصفقة".

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وأضاف ميكيل "سأتأكد من حدوث ذلك، نحن نبكي من أجل شخص مثلك منذ أن غادر دروجبا النادي".

ويمتلك تشيلسي بالفعل 3 مهاجمين في الفريق حاليا وهم نيكولاس جاكسون لاعب السنغال، وأرماندو برويا.

وكذلك المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو والذي يغيب منذ بداية الموسم للإصابة.

وارتبط اسم أوسيمين بتشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما تألق مع فريق نابولي الموسم الماضي وقاده خلاله للتتويج بالدوري الإيطالي.

على جانب آخر يرغب أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي في بيع أوسيمين مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

أوسيمين البالغ من العمر 25 عاما ينتهي تعاقده مع نابولي في عام 2025.

أوسيمين انضم لصفوف نابولي في عام 2018 قادما من نادي ليل الفرنسي.

وبشكل عام لعب أوسيمين مع نابولي 111 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 65 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي لعب أوسيمين مع نابولي 10 مباريات سجل خلالها 6 أهداف.

نابولي تشيلسي الدوري الإنجليزي فيكتور أوسيمين
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