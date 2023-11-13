مارسيلينو يعود لتدريب فياريال

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

مارسيلينو مدرب فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني تعيين مارسيلينو جارسيا في منصب المدير الفني للفريق حتى عام 2026.

وتولى مارسيلينو المهمة خلفا لـ خوسيه روخو باتشيتا المدرب المؤقت للفريق الذي تولى المهمة خلفا لـ كيكي ستيين الذي بدأ الموسم مع الفريق.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها مارسيلينو تدريب فياريال، وكانت المرة الأولى له منذ 2013 وحتى 2016.

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ويحتل فريق فياريال المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد مرور 13 جولة.

وكانت آخر محطات مارسيلينو مع نادي مارسيليا الذي رحل عنه بعد الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

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