بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز والجونة بتأجيل مباراتهما في الدوري المصري.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 4 أو 5 ديسمبر المقبل لتقام في موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.

وجاء التأجيل بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد الجولات الأربعة الأولى لفريق بيراميدز في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ بيراميدز مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.

ويلعب بيراميدز ضد نوادزيبو الموريتاني يوم 2 ديسمبر في نواكشوط، ثم يذهب إلى بريتوريا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، بينما يأتي الجونة في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.