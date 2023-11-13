أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس على الحقوق بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبناء عليه تذيع أون تايم سبورتس كل مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال داخل وخارج الأرض.

كما يشمل الاتفاق حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

وتبدأ مسيرة منتخب مصر في التصفيات يوم 16 نوفمبر بمواجهة جيبوتي على استاد القاهرة، ثم يواجه سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا.

وتستمر التصفيات حتى شهر أكتوبر 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.