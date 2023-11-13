تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري

أعلن نادي مودرن فيوتشر عن تلقيه لإخطار من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري. والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

وجاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي، يوم ٣ ديسمبر المقبل، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفي يوم ١٠ ديسمبر يحل فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في إطار ثالث الجولات من المسابقة ذاتها.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 9 نقاط من 6 مباريات أيضا.