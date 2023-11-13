دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت عصر اليوم 4 مباريات في الجولة الثامنة من منافسات دوري المحترفين "القسم الثاني أ".

وحقق مصر للمقاصة الانتصار الاول في الموسم بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف دون رد سجله عبد الرحمن زين من ركلة جزاء ليرتفع رصيد الفريق إلى ٦ نقاط.

حقق ابو قير للأسمدة أكبر الانتصارات في الموسم بالفوز على النصر للتعدين بخماسية دون رد سجلها إبراهيم جلال وأحمد عصام ومحمد نور وأحمد فايز وأحمد راشد ليرتفع رصيد الفريق إلى ١٣ نقطة.

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وفاز بترول أسيوط على غزل المحلة بهدف احمد رفاعي ليرتفع رصيد الفريق إلى ١٢ نقطة.

وانتصر أسوان على مكادي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل لأسوان محمد مرسي وحسام عرفات وموسى سيساي وسجل لمكادي ناصر الفار وعبدالله وحيد ليرتفع رصيد أسوان إلى ١٠ نقاط.

تختتم مباريات اليوم بمباراة راية مع دكرنس في الخامسة مساء.

وتختتم مباريات الجولة غدا بالمباريات التالية:

لافيينا × حرس الحدود

القناة × وي

طنطا × النجوم

السكة الحديد × بروكسي

دوري المحترفين مصر للمقاصة أسوان
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