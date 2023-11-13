مواعيد تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الجزائر - محمد هاني

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن خارطة تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وقال غرابة عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "المنتخب سيخوض تدريباته بداية من اليوم الإثنين حتى الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في السابعة مساء".

ويستعد المنتخب لمواجهة جيبوتي يوم الخميس ضمن الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا كأس العالم 2026.

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وانطلق معسكر المنتخب ظهر اليوم استعدادا لمباريات التصفيات.

ويلعب المنتخب المباراة الثانية ضد سيراليون يوم 19 نوفمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

كما يخوض المنتخب منافسات كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الثانية مع غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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