مواعيد تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن خارطة تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.
وقال غرابة عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "المنتخب سيخوض تدريباته بداية من اليوم الإثنين حتى الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في السابعة مساء".
ويستعد المنتخب لمواجهة جيبوتي يوم الخميس ضمن الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا كأس العالم 2026.
وانطلق معسكر المنتخب ظهر اليوم استعدادا لمباريات التصفيات.
ويلعب المنتخب المباراة الثانية ضد سيراليون يوم 19 نوفمبر في الجولة الثانية من التصفيات.
كما يخوض المنتخب منافسات كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الثانية مع غانا وموزمبيق وكاب فيردي.
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