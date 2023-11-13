تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر أمام الزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مواجهة الزمالك بالدوري يوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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في اليوم ذاته يلعب الزمالك أولى مبارياته في الكونفدرالية ضد أبو سليم الليبي.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي الزمالك في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

أيضا تلقى بيراميدز إخطارا من لجنة المسابقات بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت الرابطة إقامة المباراة في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ويبدأ بيراميدز مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

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