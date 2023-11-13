مران الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين.. واستمرار تأهيل الونش والجزيري

عقد معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وشهدت الجلسة حديث سريع بين معتمد جمال واللاعبين حول برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، وشرح بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها بجانب علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغاب أحمد سيد "زيزو" ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ثلاثي الفريق الأول عن التدريبات الجماعية.

وانضم زيزو لمنتخب مصر الأول، وانضم الثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد للمنتخب الأولمبي.

وواصل محمود حمدي "الونش" وسيف الجزيري أداء البرنامج التأهيلي لهما بتدريبات في الجيمانيزيوم ثم الركض حول الملعب.

وشارك محمد عبد الشافي في جانب من التدريبات الجماعية واكتفى بخوض الجزء البدني من المران ثم استكمل تدريباته في الجيم.

وقرر معتمد جمال خوض مران غدا الثلاثاء على فترتين الأولى في التاسعة صباحا والثانية في الثالثة عصرا.