مران الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين.. واستمرار تأهيل الونش والجزيري

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:25

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال - مدرب الزمالك

عقد معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وشهدت الجلسة حديث سريع بين معتمد جمال واللاعبين حول برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، وشرح بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها بجانب علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أخبار متعلقة:
لاعب الزمالك المصاب بالسرطان لـ في الجول: سأخضع لعملية زرع نخاع.. وأطالب الجميع بدعمي في الجول يكشف سبب تواجد أوسوريو في اتحاد الكرة.. لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك طبيب الزمالك يكشف خلاف الرأي بينه وبين أوسوريو

وغاب أحمد سيد "زيزو" ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ثلاثي الفريق الأول عن التدريبات الجماعية.

وانضم زيزو لمنتخب مصر الأول، وانضم الثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد للمنتخب الأولمبي.

وواصل محمود حمدي "الونش" وسيف الجزيري أداء البرنامج التأهيلي لهما بتدريبات في الجيمانيزيوم ثم الركض حول الملعب.

وشارك محمد عبد الشافي في جانب من التدريبات الجماعية واكتفى بخوض الجزء البدني من المران ثم استكمل تدريباته في الجيم.

وقرر معتمد جمال خوض مران غدا الثلاثاء على فترتين الأولى في التاسعة صباحا والثانية في الثالثة عصرا.

الزمالك الدوري المصري معتمد جمال
نرشح لكم
بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي أحدهما ضد نادي أسسه طاهر.. الزمالك يخوض وديتين في التوقف الدولي
أخر الأخبار
بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي 26 دقيقة | الدوري المصري
أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة المصرية
بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض ساعة | الكرة الإفريقية
تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي ساعة | الكرة المصرية
مواعيد تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين