يد - العوضي يكشف لـ في الجول سبب عدم ضم الأهلي محترفين بسوبر جلوب.. وموقف 5 لاعبين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 16:59

كتب : محمد سمير

خالد العوضي - مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي

أوضح خالد العوضي رئيس النشاط الرياضي في الأهلي عن سبب عدم استقدام أي لاعب محترف خلال بطولة سوبر جلوب لكرة اليد.

وقال العوضي لـFilGoal.com: "المدرب مقتنع أنه ليس في حاجة لأي لاعب محترف، لا يوجد أي لاعب في مستوى عالمي متاح ويرى أنه إذا تعاقد النادي مع محترفا فيجب أن يضيف كثيرا".

وعلق العوضي على قرب نهاية عقود 5 لاعبين قائلا: "اللاعبون القريبون من انتهاء مدة عقدهم جددوا جميعا بالفعل وكل شيء على ما يرام، واطمئن جماهير الأهلي".

أما بشأن مفاوضات نادي الخليج لضم عبد الرحمن فيصل في بطولة آسيا أجاب العوضي "لن يرحل أي لاعب إلى نادي الخليج على سبيل الإعارة، لأنه ليس لدينا الوقت الكافي للاستغناء عن أي لاعب".

وعن مباراة الخليج الذي فاز بها الأهلي بالرميات الجزائية بعد نهاية اللقاء بالتعادل 30-30 قال: "لعبنا مباراة قوية، الخليج فريق قوي ولعب مباراة جيدة، نعاني من الإرهاق بسبب تواجد اللاعبين الدوليين رفقة المنتخب قبل البطولة مباشرة".

وأضاف "إجمالا لعبنا بطولة جيدة وتمكن اللاعبين من تنفيذ تعليمات المدرب، كان هدفنا الوصول لنصف نهائي البطولة، لكن لعبنا بشكل قوي ضد برشلونة لكن نستطع مجاراته في الشوط الثاني".

وتابع "نستطيع أن نصل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي، لدينا طموحات كبيرة جدا مع فريق كرة اليد ومدربنا حقق نجاحات جيدة ونريد أن نصل للمراكز الأولى وسنستعد جيدا".

وأتم تصريحاته قائلا: "نمضي قدما وفقا للخطة الموضوعة حتى لو تعثرنا فسنكمل طريقنا، آمل نصل مرة أخرى في الموسم المقبل ونوصل لأبعد دور ممكن فيها".

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها الأهلي المركز الخامس بعدما حقق المركز ذاته في 2015، ويعد أفضل مركز للأهلي في 2007 بتحقيق الوصافة.

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