اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث من كأس مصر
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 16:43
كتب : رضا السنباطي
أرسل اتحاد الكرة خطابا لأندية دوري المحترفين والقسم الثاني ب وأندية القسم الثالث لإخطارهم بموعد قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث من كأس مصر 2023/2024.
ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء المقبل 15 نوفمبر بمقر الاتحاد.
ويقام الدورين بمشاركة 56 فريقا يتم تصفيتهم إلى 28 ثم إلى 14 ناديا ينضمون إلى 18 ناد من الدوري الممتاز لتكوين دور الـ 32.
ولم تنته النسخة الماضية من كأس مصر لموسم 2022/2023 حتى الآن والتي وصل إلى المباراة النهائية فيها كل من الزمالك والأهلي.
وتقام المباراة النهائية لموسم 2022/2023 في شهر مارس المقبل.
وكان الأهلي قد توج بلقب آخر نسخة مكتملة لموسم 2021/2022 بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.
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