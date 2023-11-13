لاعب الزمالك المصاب بالسرطان لـ في الجول: سأخضع لعملية زرع نخاع.. وأطالب الجميع بدعمي
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 16:26
كتب : إبراهيم رمضان
كشف سعد محمد لاعب الزمالك أنه سيخضع لعملية زرع نخاع في وقت قريب.
وقال سعد لـFilGoal.com: "خلال أسبوع أو ثلاثة سأخضع لعملية زرع نخاع وحاليا في مرحلة إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالعملية".
وأضاف "أطالب الجميع بدعمي والدعاء لي قبل إجراء العملية".
وكان الزمالك قد أعلن من قبل عن تكفله بعلاج محمد بشكل كامل في عام 2020.
ولمحمد مساهمة كبيرة في تتويج الزمالك بكأس السوبر 2019-2020 ضد الأهلي بركلات الترجيح.
وقال محمد وقتها لقناة أبو ظبي الرياضية: "مُنحت الفرصة للحديث مع اللاعبين يوم الخميس، وقلت لهم إنني سافرت 3 ساعات ونصف بعد جرعة علاج كيماوي كانت ثقيلة علي".
وأردف "قلت لهم، اربحوا هذا السوبر لأجلي".
وشدد "أنا الآن أسعد شخص في الدنيا".
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