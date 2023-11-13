في الجول يكشف سبب تواجد أوسوريو في اتحاد الكرة.. لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 16:07

كتب : عبد الرحمن فوزي أحمد الخولي

مران الزمالك - أوسوريو

تواجد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك في مقر اتحاد الكرة صباح اليوم الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن أوسوريو قد تواجد في اتحاد الكرة وتحدث مع بعض المسؤولين المتواجدين في الاتحاد بذلك الوقت وشرح لهم موقفه من المستحقات المتأخرة قبل أن يرحل دون تقديم شكوى رسمية.

ويرغب المدرب الكولومبي في الحصول على مستحقاته المتأخرة بالكامل دون تقسيط وهي قيمة ثلاثة أشهر من راتبه بالإضافة إلى شهرين كشرط جزائي.

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وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أوسوريو طلب مقابلة جمال علام بشكل شخصي لكن رئيس اتحاد الكرة لم يتواجد في مقر الاتحاد".

وأضاف المصدر "أخبرنا أوسوريو أن بإمكانه مقابلة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد لكنه رفض وانتظر جمال علام حتى حضر إلى مقر الاتحاد".

وأتم تصريحاته "أوسوريو أخبر جمال علام أن لديه مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك وأنه يرغب في الحصول عليها، لكن جمال علام أخبره أنه يجب عليه أولا التقدم بشكوى ضد الزمالك بشكل قانوني".

وأتم تصريحاته "وبعدما علم أوسوريو بما يجب فعله رحل عن مقر اتحاد الكرة دون أن يفعل أي شيء".

ويتواجد أوسوريو حتى الآن في مصر ولم يغادر انتظارا للحصول على مستحقاته المتأخرة أولا.

الزمالك كان قد قرر إقالة أوسوريو مع تعيين معتمد جمال كمدرب مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

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