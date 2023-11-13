انتظام المحليين وخمسة محترفين لمعكسر منتخب مصر

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 15:35

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر - الجزائر

انطلق معسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر الجاري في القاهرة.

وبدأ المعسكر بتجمع اللاعبين بأحد الفنادق استعدادا لبدء تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر في بيان مرسل للصحفيين إن التجمع شهد التجمع الأول انضمام جميع اللاعبين المحليين بالإضافة خمسة محترفين وهم محمد النني لاعب أرسنال ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي وطارق حامد لاعب ضمك السعودي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري.

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وسيصل باقي اللاعبين المحترفين تباعا للمعسكر حتى اكتمال الصفوف.

ويتبقى من المحترفين كل من محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد لاعب نانت.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - حسين الشحات.

وسيلعب منتخب مصر في المعسكر الحالي ضد جيبوتي في القاهرة يوم 16 نوفمبر وضد سيراليون في ليبيريا يوم 19.

منتخب مصر
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