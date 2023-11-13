طاقم تحكيم مصري يقود المباراة الافتتاحية لبطولة شمال إفريقيا

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

هشام القاضي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري لقيادة المباراة الافتتاحية لبطولة اتحاد شمال إفريقيا مواليد 2005 التي تقام في تونس.

وستجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي المغرب وليبيا اليوم الإثنين على ملعب الكرم.

ويقود المباراة هشام القاضي كحكم ساحة، ويساعده كل من محمد مجدي سليمان، وطارق مصطفى، ويأتي الجزائري يوسف بودربال كحكم احتياطي، والمراقب التونسي عواز الطرابلسي.

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ومن المقرر أن يظهر التحكيم المصري في مباراة أخرى بين تونس والجزائر اليوم على ملعب أريانة إذ أن مراقب المباراة المصري سمير عثمان.

ويشارك منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض في البطولة.

ويتواجد عمر خضر لاعب زد الحالي وأستون فيلا الإنجليزي المستقبلي في قائمة وائل رياض التي أعلن عنها لخوض البطولة.

فيما غاب اسم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي والذي تواجد في معسكر منتخب الشباب في شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) –أحمد وهبة (المصري) – أحمد جابر (سموحة).

الدفاع: مهاب سامي (إنبي) – حسن أبو المعاطي (الزمالك) – أحمد عابدين (الأهلي) – معتز محمد (الأهلي) – حسام عوض الله (طلائع الجيش) – يوسف عبد الحفيظ (الأهلي) – محمد سمير (إنبي).

الوسط: مروان محمود (زد) – أحمد خالد "كباكا" (الأهلي) – فارس خالد (الأهلي) – محمد السيد (الزمالك) – محمد عبد الله (الأهلي) - هادي عامر حسين (سموحة) - كريم حامد (الزمالك) - عمرو خالد بيبو (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)

الهجوم: محمد زعلوك (الأهلي) – كريم سعيد (وادي دجلة) – مهند محمد (المقاولون العرب).

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة ليبيا يوم 15 نوفمبر.

ويلتقي في الجولة الثالثة مع الجزائر يوم 17 نوفمبر، ثم مع تونس يوم 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المغرب يوم 21 نوفمبر.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.

وائل رياض مصر للشباب الجزائر تونس
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