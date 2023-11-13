مورينيو ساخرا من بيدرو: بإمكانه أن يكون سباحا جيدا

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

مورينيو وبيدرو

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لروما من بيدرو لاعب لاتسيو بسبب سقوطه المتكرر.

وتعادل روما مع لاتسيو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بيدرو لاعب رائع، لكن بإمكانه أن يكون سباحا جيدا أيضا بسبب الطريقة المذهلة التي يغطس بها".

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وسبق لبيدرو اللعب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي في تشيلسي في موسم 2015-2016 لمدة نصف موسم قبل إقالة مورينيو بسبب سوء النتائج.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 17 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين في فترة لعبه تحت تدريب مورينيو.

وتمكن بيدرو في الموسم الحالي تحت قيادة ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو أن يسجل هدفين خلال 14 مباراة لعبها.

واشترك بيدرو في 365 دقيقة وبحساب العدد الفعلي الذي شارك فيه الجناح الأيمن سيكون لعب 4 مباريات.

مشاركة اللاعب في لقاء لأي فترة زمنية تُحتسب له مباراة، وبالتالي يُقسم عدد الدقائق التي شارك فيها على 90 لمعرفة العدد الفعلي.

بنتيجة التعادل ارتفع رصيد روما ليصل للنقطة الـ18 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ووصل لاتسيو للنقطة الـ17 في محتلا المرتبة العاشرة.

روما تشيلسي الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو بيدرو لاتسيو
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