Gaming - بعض الحنين للماضي.. الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege

كشفت شركة Ubisoft عن الإعلان التشويقي لحزمة شخصيات Street Fighter والتي سيتم إضافتها للعبة Rainbow six siege.

وأعلنت الشركة في مقطع فيديو عن الشخصيات التي ستضاف للعبة وهم chun-li وRyu.

ويمكن للاعبين شراء حزمة الشخصيات التي أصحبت متاحة الآن على متاجر أجهزة البلايستيشن وX-box وأجهزة الكومبيوتر ومتجر Amazon-luna.

خطوة انضمام Street Fighter هي بمثابة حنين الكثير من الشباب للماضي كونها تعود لذكريات البلايستيشن 1.

وصدرت لعبة Rainbow six siege عام 2015.

Street Fighter هي سلسلة ألعاب بدأت عام 1987 ووصلت إلى الجزء السادس.

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