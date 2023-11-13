Gaming - بعض الحنين للماضي.. الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 14:48
كتب : FilGoal
كشفت شركة Ubisoft عن الإعلان التشويقي لحزمة شخصيات Street Fighter والتي سيتم إضافتها للعبة Rainbow six siege.
وأعلنت الشركة في مقطع فيديو عن الشخصيات التي ستضاف للعبة وهم chun-li وRyu.
ويمكن للاعبين شراء حزمة الشخصيات التي أصحبت متاحة الآن على متاجر أجهزة البلايستيشن وX-box وأجهزة الكومبيوتر ومتجر Amazon-luna.
خطوة انضمام Street Fighter هي بمثابة حنين الكثير من الشباب للماضي كونها تعود لذكريات البلايستيشن 1.
وصدرت لعبة Rainbow six siege عام 2015.
Street Fighter هي سلسلة ألعاب بدأت عام 1987 ووصلت إلى الجزء السادس.
video:1
نرشح لكم
Gaming - موعد إطلاق لعبة Buldur's Gate 3 لأصحاب أجهزة Xbox Gaming - الكشف عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري الأبطال في EAFC Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي للخريطة الجديدة للعبة Rainbow six siege Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023 Gaming - كيفية إنهاء مهمة FC Pro من EA FC Gaming – كيف تحصل على بطاقة صلاح في لعبة EA Sports FC 24 Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam Gaming - سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports