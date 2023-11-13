من الدرجة الثانية في إيطاليا.. فابريجاس يبدأ مغامرته الأولى كمدرب

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس

أعلن نادي كومو الإيطالي تعيين سيسك فابريجاس مديرا فنيا للفريق.

سيسك فابريجاس

النادي : معتزل

وأشار كومو إلى أن فابريجاس سيقود مران الفريق لأول مرة يوم الأربعاء المقبل عقب انفصال النادي عن المدرب السابق مورينو لونجو.

فابريجاس سيقود الفريق الأول لكومو بعد أن كان مدرب فريق تحت 19 عاما بالنادي ليقود تجربته التدريبية الاحترافية الأولى.

أخبار متعلقة:
Gaming - موعد إطلاق لعبة Buldur's Gate 3 لأصحاب أجهزة Xbox استبعاد ثنائي مانشستر يونايتد من منتخب الدنمارك بسبب الإصابة قائمة إنجلترا - تواجد بيلينجهام.. واستدعاء لاعب مانشستر سيتي لأول مرة جوارديولا: من الخطأ الاعتقاد إننا سنفوز على تشيلسي 7-0

وينافس كومو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وهو آخر نادي لعب فابريجاس بصفوفه قبل إعلان اعتزاله.

ويحتل كومو المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بارما المتصدر.

ويصعد صاحبا أول مركزين لدوري الدرجة الأولى في إيطاليا بشكل مباشر، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن في ملحق لتحديد المتأهل الثالث.

وتوج سيسك كلاعب بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، والدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال.

كما رفع اللاعب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010، وفاز بثنائية يورو 2008 و2012.

واستمرت مسيرة فابريجاس الدولية بين عامي 2006 و2016، ولعب خلالها 110 مباراة.

فابريجاس غادر برشلونة ناشئا إلى شباب أرسنال مقابل 3.2 مليون يورو في 2003، ثم ترقى للفريق الأول في 2004.

وبعد 7 سنوات عاد سيسك إلى برشلونة في 2011 مقابل 34 مليون يورو.

رحلته في كامب نو امتدت لـ 3 سنوات، انتقل بعدها إلى تشيلسي في صيف 2014 مقابل 33 مليون يورو.

وبعد 5 سنوات غادر فابريجاس إلى موناكو في صيف 2019 مقابل 9 مليون يورو.

وأخيرا حط الإسباني رحاله في كومو لموسم أخير بدأ في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، وانتهى بتعليق الحذاء للأبد.

سيسك فابريجاس كومو
نرشح لكم
ريليفو: ريال مدريد يريد التعاقد مع ديفيز.. ورئيس بايرن ميونيخ يرد استبعاد ثنائي مانشستر يونايتد من منتخب الدنمارك بسبب الإصابة جوارديولا: من الخطأ الاعتقاد إننا سنفوز على تشيلسي 7-0 قائمة إنجلترا - تواجد بيلينجهام.. واستدعاء لاعب مانشستر سيتي لأول مرة عقدة "نيفيز" ضد لشبونة مستمرة.. بنفيكا يقلب تأخره لفوز ملحمي في جحيم دالوش بوكيتينو: أعتذر لـ جوارديولا وللحكم عما فعلته بعد المباراة.. وتعليق مدرب سيتي بالمر بعد تسجيله في سيتي: أحترمهم كثيرا.. ولا أعمل على تسديد ركلات الجزاء مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
Gaming - الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege 8 دقيقة | Gamers
مدرب برينتفورد: في رأسي محمد صلاح هو الأفضل في الدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريليفو: ريال مدريد يريد التعاقد مع ديفيز.. ورئيس بايرن ميونيخ يرد ساعة | الدوري الإسباني
من الدرجة الثانية في إيطاليا.. فابريجاس يبدأ مغامرته الأولى كمدرب ساعة | الكرة الأوروبية
استبعاد ثنائي مانشستر يونايتد من منتخب الدنمارك بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - موعد إطلاق لعبة Buldur's Gate 3 لأصحاب أجهزة Xbox 2 ساعة | Gamers
جوارديولا: من الخطأ الاعتقاد إننا سنفوز على تشيلسي 7-0 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة إنجلترا - تواجد بيلينجهام.. واستدعاء لاعب مانشستر سيتي لأول مرة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين