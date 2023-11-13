من الدرجة الثانية في إيطاليا.. فابريجاس يبدأ مغامرته الأولى كمدرب

أعلن نادي كومو الإيطالي تعيين سيسك فابريجاس مديرا فنيا للفريق.

سيسك فابريجاس النادي : معتزل

وأشار كومو إلى أن فابريجاس سيقود مران الفريق لأول مرة يوم الأربعاء المقبل عقب انفصال النادي عن المدرب السابق مورينو لونجو.

فابريجاس سيقود الفريق الأول لكومو بعد أن كان مدرب فريق تحت 19 عاما بالنادي ليقود تجربته التدريبية الاحترافية الأولى.

وينافس كومو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وهو آخر نادي لعب فابريجاس بصفوفه قبل إعلان اعتزاله.

ويحتل كومو المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بارما المتصدر.

ويصعد صاحبا أول مركزين لدوري الدرجة الأولى في إيطاليا بشكل مباشر، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن في ملحق لتحديد المتأهل الثالث.

وتوج سيسك كلاعب بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، والدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال.

كما رفع اللاعب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010، وفاز بثنائية يورو 2008 و2012.

واستمرت مسيرة فابريجاس الدولية بين عامي 2006 و2016، ولعب خلالها 110 مباراة.

فابريجاس غادر برشلونة ناشئا إلى شباب أرسنال مقابل 3.2 مليون يورو في 2003، ثم ترقى للفريق الأول في 2004.

وبعد 7 سنوات عاد سيسك إلى برشلونة في 2011 مقابل 34 مليون يورو.

رحلته في كامب نو امتدت لـ 3 سنوات، انتقل بعدها إلى تشيلسي في صيف 2014 مقابل 33 مليون يورو.

وبعد 5 سنوات غادر فابريجاس إلى موناكو في صيف 2019 مقابل 9 مليون يورو.

وأخيرا حط الإسباني رحاله في كومو لموسم أخير بدأ في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، وانتهى بتعليق الحذاء للأبد.