ريليفو: ريال مدريد يريد التعاقد مع ديفيز.. ورئيس بايرن ميونيخ يرد

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 13:32

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

يريد ريال مدريد تعزيز مركز ظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باختيار ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن النادي الملكي اختار التعاقد مع الظهير الكندي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة النادي رأت أن التعاقد معه صعبا بسبب مطالب بايرن ميونيخ المادية.

وأضافت الصحيفة أن فيرلاند ميندي الظهير الأيسر الحالي لريال مدريد كان لا يريد الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكشفت الصحيفة أن إدارة النادي الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال أوروبا تخطط أن بمجرد التعاقد مع ديفيز سيجبر الظهير الفرنسي في الرحيل لأنه لن يوافق على لعب دور البديل الثالث.

وحسب الصحيفة فإن ريال مدريد يخطط بأن يجمع بين ديفيز بالإضافة إلى فران جارسيا في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

ويريد ريال مدريد التخلص من ميندي بسبب مشاكله البدنية المتكررة.

وغاب الظهير البالغ من العمر 28 عاما عن الفريق بسبب الإصابات منذ انضمامه في موسم 2019-2020 في 61 مباراة بواقع 413 يوما.

رد بايرن ميونيخ

رد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ على أنباء بيع ديفيز لريال مدريد.

وقال هاينر لصحيفة "أبيندزيتونج" الألمانية: "ديفيز لديه عقدا حتى 2025، هو واحد من أفضل المدافعين في العالم، بالطبع نريد أن يبقى ديفيز وآمل أنه يريد أيضا البقاء".

وشارك ديفيز في 18 مباراة مع الفريق البافاري خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وصنع 3 أهداف ولم يسجل.

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