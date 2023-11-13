استبعاد ثنائي مانشستر يونايتد من منتخب الدنمارك بسبب الإصابة

أعلن منتخب الدنمارك استبعاد ثنائي الفريق كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند من معسكر التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة.

راسموس هويلوند النادي : مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن النادي : مانشستر يونايتد الدنمارك

وأشار المنتخب إلى أن ثنائي مانشستر يونايتد قد تعرض لإصابة ستمنعه من المشاركة في المباراتين المقبلتين.

وقرر باتريك هيولماند مدرب الدنمارك استدعاء كل من جيسبر ليندسرتوم لاعب نابولي وجينس سترايجر لارسن للقائمة بدلا من الثنائي المصاب.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الدنمارك خلال فترة لاتوقف الدولي ضد سلوفينيا وأيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

ويحل منتخب الدنمارك المركز الثاني بمجموعته برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن سلوفينيا المتصدرة وبفارق 4 نقاط عن كازاخستان صاحبة المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويحتاج منتخب الدنمارك لتحقيق الفوز في مباراة من المباراتين المتبقيتين أو تعثر كازاخستان في أي مباراة لضمان التأهل ليورو 2024.

وتقام يورو 2024 خلال شهر يونيو المقبل بألمانيا.