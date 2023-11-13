Gaming - موعد إطلاق لعبة Buldur's Gate 3 لأصحاب أجهزة Xbox

أدى النجاح الذي حققته لعبة Buldur’s Gate 3 على أجهزة PS5 والحاسب الآلي إلى مطالبة مستخدمي أجهزة Xbox Series بتوافرها لتجربتها.

وأعلن Larian Studios مطور اللعبة من قبل أن اللعبة ستتوفر قريبا خلال العام الجاري على أجهزة Xbox Series لكن دون تحديد موعدا.

ولذلك أوضح موقع "exputer" المتخصص في الألعاب الإلكترونية أن لعبة Buldur’s Gate 3 ستتوفر لأصحاب أجهزة Xbox Series يوم 6 ديسمبر المقبل.

وفي حالة عدم وجود أي مشاكل تقنية أثناء اختبار اللعبة فسيكون ذلك هو الموعد الذي ستنطلق فيه اللعبة، بينما إذا حدث العكس فسيتأجل إطلاقها إلى بداية العام المقبل.

سبب عدم توفر اللعبة من قبل على أجهزة Xbox Series S وXbox Series X هو مشاكل في شاشة اللعب المنقسمة.

وحسب موقع "GameRant" فأن اللعبة أصبحت الأعلى تقييما في التاريخ من حيث الإشادة التقنية بالنسبة لأصحاب الحاسب الآلي متجاوزة الألعاب الشهيرة الأخرى.