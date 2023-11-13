قائمة إنجلترا - تواجد بيلينجهام.. واستدعاء لاعب مانشستر سيتي لأول مرة

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قائمة فريقه التي ستلعب بفترة التوقف الدولي.

وشهدت القائمة تواجد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الذي غاب عن المباراتين الماضيتين للفريق الإسباني بسبب الإصابة.

واستدعي ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي للمرة الأولى.

ويغيب عن القائمة جيمس ماديسون لاعب توتنام والذي أصيب وغاب عن المواجهة الماضية للفريق ضد ولفرهامبتون.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوردان بيكفورد – أرون رامسديل – سام جونستون.

الدفاع: ليفي كولويل – مارك جويهي – إزري كونسا – ريكو لويس – هاري ماجواير – فوكايو توموري – كيران تريبير – كايل ووكر.

الوسط: ترينت أليكساندر أرنولد – جود بيلينجهام – كونور كالاجير – جوردان هيندرسون – كول بالمر – كالفن فيليبس – ديكلان رايس.

الهجوم: جارود بوين – فيل فودين – جاك جريليش – هاري كين – ماركوس راشفورد – بوكايو ساكا – أولي واتكنز.

ويلعب منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي ضد كل من مالتا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

وضمن منتخب إنجلترا تأهله ليورو 2024 في فرنسا بعد حصوله على 16 نقطة حتى الآن خلال التصفيات.