جوارديولا: من الخطأ الاعتقاد إننا سنفوز على تشيلسي 7-0

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن من الخطأ الاعتقاد إننا سنفوز على تشيلسي 7-0.

وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وأقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.

ونقل موقع "مانشستر إيفينينج نيوز"الإنجليزي حديث المدير الفني الإسباني عقب المباراة قائلا: " إذا كنت تعتقد إننا سنفوز هنا 7-0 فهذا خطأ، توقعت مباراة مختلفة وربما لم نتعامل مع الأمر بطريقة مثالية في بعض الأحيان، لكن هذه هي كرة القدم".

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واستمر "كان منافسنا جيدا حقا، في كل موسم ألعب هنا كان الأمر صعبا حتى عندما أتيت مع برشلونة وبايرن ميونيخ".

وأضاف "كنا نستطيع أن نسيطر على المباراة بشكل أفضل، لكن لا أتذكر مرة لعبنا هنا في ستامفورد بريدج وصنعنا فرصا كما فعلنا هذه المرة".

وشدد "في الموسم الماضي كنا أسوأ مليون مرة من اليوم وانتصرنا 1-0، صنعنا العديد من الفرص لكن تشيلسي أيضا فعل الأمر نفسه لأنه جيد، لا تستطيع السيطرة على الموهبة أحيانا".

وتابع "عدلنا شيء ما بين الشوطين وكنا أفضل قليلا في السيطرة على بناء الهجمات لأننا واجهنا مشاكل في الشوط الأول".

وواصل "عندما تمرر الكرة لرحيم ستيرلينج أو لكول بالمر أو لميخايلو مودريك الذين لديهم القدرة على المراوغة والركض 40 مترا، فتدافع في منطقة الجزاء الخاصة بك، إذا تستطيع الضغط عاليا فستصنع التحولات وتضع نفسك في موقف 4 ضد 3 أو 5 ضد 4".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نفضل أن نستقبل ألف كرة هوائية، لكن ستيرلينج يفوز بالثنائيات وتفاهمه مع مويسيس كايسيدو لكسر الخطوط جيد جدا".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 16 في المركز العاشر.

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