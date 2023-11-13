يد - كاستيلو لـ في الجول: سنعود لكأس العالم للأندية بالعام المقبل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 10:48

كتب : محمد سمير

عمر خالد كاستيلو - الأهلي كرة يد

شدد عمر كاستيلو لاعب يد الأهلي على ثقته في تواجد فريقه بكأس العالم للأندية بالعام المقبل.

وأنهى الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة اليد بالفوز على الخليج السعودي والحصول على المركز الخامس.

وقال كاستيلو لـ FilGoal.com: "مباراة الخليج كانت صعبة لأنه فريق قوي وبطل الدوري السعودي ويلعب على أرضه ووسط جماهيره ولكننا درسنا نقاط قوتهم وضعفهم بشكل جيد".

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وتابع "سرنا في البطولة بشكل جيد وخطى ثابتة ولكن واجهنا مشكلة بسبب تواجد بعض اللاعبين في منتخب مصر قبل البطولة مباشرة لذلك لم تتمكن تلك المجموعة من التدرب كثيرا مع الفريق ولم نحضر كثيرا للبطولة ولكن كنا على قدر المسؤولية وهذه هي شخصية الأهلي".

وأضاف "في الموسم الماضي حصلنا على المركز الثالث والموسم الحالي المركز الخامس، الفكرة تكون في تواجد فريق أوروبي معنا في المجموعة، العام الماضي فزنا على بنفيكا وكنا نحاول الفوز على برشلونة هذا العام ولكن لم ننجح وسنتواجد هنا في العام المقبل عقب تتويجنا بالسوبر الإفريقي وسنحاول تحقيق مركز أفضل".

وأتم "نخوض الكثير من المباريات خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر وحتى ديسمبر ولا يوجد وقت للراحة ونخرج من سفرية إلى أخرى ومن مباراة إلى أخرى ولكن هذا طبيعي في الأهلي ولكي تتواجد بالنادي يجب أن تتحمل مسؤولية كل ذلك".

وشارك الأهلي في كأس العالم مرتين متتاليتين.

الأهلي كرة يد عمر خالد كاستيلو
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