عقدة "نيفيز" ضد لشبونة مستمرة.. بنفيكا يقلب تأخره لفوز ملحمي في جحيم دالوش

قلب بنفيكا تأخره إلى فوز قاتل، ففاز على سبورتينج لشبونة في دربي لشبونة بسيناريو ملحمي.

فاز بنفيكا على سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري البرتغالي.

سجل هدف لشبونة الوحيد فيكتور جيوكيريس، بينما سجل ثنائية بنفيكا جواو نيفيز وكاسبر تانجشتيت في الوقت القاتل.

جواو نيفيز عقدة للشبونة بالتخصص، إذ سجل هدفا في شباكهم +90 في الجولة قبل الأخيرة من دوري الموسم الماضي حرمهم من التأهل لدوري أبطال أوروبا وفي المقابل ساهم في تتويج بنفيكا للفوز ببطولة الدوري.

وحصل جونسالو إيناسيو على بطاقة حمراء في الدقيقة 51 حرمت فريقه من إكمال المباراة بـ11 لاعبا وساهم في عودة بنفيكا للهجوم الكاسح على لشبونة.

التشكيل

بدأ روجر شميدت المدير الفني لبنفيكا بأنخيل دي ماريا ورافا سيلفا وجواو ماريو وأمامهم بيتار موسى.

بينما أشرك ربون أموريم المدير الفني لـ سبورتينج لشبونة أنتونيو أدان حارس مرمى ريال مدريد الأسبق وزميل دي ماريا في الفريق وقتها.

وصف المباراة

دخل بنفيكا بقوة في المباراة منذ البداية، ففي الدقيقة التاسعة سدد رافا سيلفا تسديدة صاروخية ارتطمت في العارضة.

Falha Rafa! Musa na insistência, muito pressionado a conseguir assistir Rafa, este em excelente posição atirou ao lado! #LigaPortugalBetclic #SLBSCPpic.twitter.com/4TSxHDfpgw — VSPORTS (@vsports_pt) November 12, 2023

وتحصل إيناسيو على بطاقة صفراء في الدقيقة 22.

سدد جواو ماريو لاعب بنفيكا الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت خارج المرمى في الدقيقة 24.

رد لشبونة على بنفيكا عن طريق عثمان دياموندي بعدما سدد رأسية نتيجة عرضية من ضربة ركنية لكن أناتولي تروبين تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 30.

قبل نهاية الشوط الأول تمكن ماركوس إدواردس من تمرير الكرة لجيوكيريس الذي سدد مباشرة في شباك بنفيكا ليسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 45.

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بداية اللعنة على لشبونة

حصل إيناسيو على البطاقة الصفراء الثانية ليُطرد في الدقيقة 51 وتحل اللعنة على فريقه.

هاجم بنفيكا بشكل كلي على لشبونة وفي الدقيقة 62 ماريو سدد الكرة نتيجة ارتداد الكرة وذهبت الكرة خارج المرمى.

وحاول دي ماريا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 بعد تسديدة من بُعد صاروخية لكن تصدى لها زميله الأسبق أدان وخرجت لضربة ركنية.

Que bomba de Di María! Do meio da rua a rematar, Adán toca ao de leve, o suficiente para desviar a bola à trave. Canto para os encarnados! #LigaPortugalBetclic #SLBSCP pic.twitter.com/Z4KhuvqVEV — VSPORTS (@vsports_pt) November 12, 2023

نيفيز يطلق اللعنة أخيرا

أطلق نيفيز اللعنة على لشبونة مثلما فعل في الموسم الماضي في الدقيقة 94 إذ سجل هدف التعادل بعد ارتداد الكرة له نتيجة ضربة ركنية ليسددها مباشرة في المرمى.

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وأحرز تانجشتيت هدف الفوز في الدقيقة 97 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من فريدريك أورسنيس.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد بنفيكا ليصل للنقطة الـ28 ويتصدر جدول ترتيب الدوري البرتغالي، بينما تجمد رصيد لشبونة عند النقطة 28 في وصافة الدوري.