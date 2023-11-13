كرة سلة - خبر في الجول.. مهاب ياسر يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 00:19

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة الزمالك

اقترب فريق كرة السلة في نادي الزمالك من استعادة خدمات مهاب ياسر نجم الفريق الشاب.

وتعرض مهاب ياسر للإصابة بقطع في غضروف الركبة التي تسببت في غيابه لعدة شهور عن الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مهاب ياسر سيخضع لقياسات طبية خلال أسبوع للوقوف على مستواه البدني ومعرفة موقفه من المشاركة في التدريبات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط مدرب سلة الاتحاد لـ في الجول: نواجه مشاكل قبل بداية الموسم.. وننتظر البطاقة الدولية للمحترف كرة سلة - الاتحاد يدعم صفوفه بـ كريس كروفورد

على أن يبدأ اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراتي الزمالك ضد الأهلي في دوري المرتبط.

وتعد هذه هي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لـ مهاب ياسر بعد إصابته بقطع الغضروف.

إصابة مهاب ياسر كانت في شهر مارس الماضي خلال منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

وجاءت إصابة نجم الزمالك الشاب عقب شهور قليلة من تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الجديد 2023-2024.

وتفوق الأهلي على القناة في دور الـ16، وكذلك الزمالك على الطيران.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الاتحاد والجزيرة في نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي دوري المرتبط لكرة السلة:

سبورتنج × الأولمبي

الزمالك × الأهلي

سموحة × المصرية للاتصالات

الاتحاد × الجزيرة

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بين الفريق الأول رجال والمرتبط، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وتُحسب نقطة واحدة مقابل فوز فريق المرتبط، ونقطتان حال فوز فريق الرجال.

وإذا فاز الفريق الأول بالمباراتين يتأهل للدور المقبل مباشرة دون النظر لنتائج المرتبط.

وإذا فاز فريق المرتبط في مباراتيه، فأنه يحتاج لفوز الفريق الأول في مباراة واحدة من أجل التأهل.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط الموسم بالفوز على الاتحاد في النهائي.

الزمالك كرة سلة مهاب ياسر
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط مدرب سلة الاتحاد لـ في الجول: نواجه مشاكل قبل بداية الموسم.. وننتظر البطاقة الدولية للمحترف كرة سلة - الاتحاد يدعم صفوفه بـ كريس كروفورد كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك كرة سلة - بالكوفية والعلم.. الزمالك والأهلي يدعمان فلسطين في مباراة السوبر انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد سيمبا وسوبر السلة كرة سلة - مرعي: الأهلي هو الأقوى في مصر وإفريقيا.. وتعثر الزمالك يزيد أهمية السوبر
أخر الأخبار
عقدة "نيفيز" ضد لشبونة مستمرة.. بنفيكا يقلب تأخره لفوز ملحمي في جحيم دالوش 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يكشف خلاف الرأي بينه وبين أوسوريو 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - خبر في الجول.. مهاب ياسر يقترب من العودة لتدريبات الزمالك ساعة | كرة سلة
رئيس مودرن فيوتشر: تبادل اللاعبين مع الأهلي أمر طبيعي ولكن بشرط ساعة | الدوري المصري
بوكيتينو: أعتذر لـ جوارديولا وللحكم عما فعلته بعد المباراة.. وتعليق مدرب سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
معتمد جمال: لهذا السبب أغمضت عيني في ركلات الترجيح ضد بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
عكاظ: مدرب أهلي جدة يرغب في رحيل فيرمينو 2 ساعة | سعودي في الجول
بالمر بعد تسجيله في سيتي: أحترمهم كثيرا.. ولا أعمل على تسديد ركلات الجزاء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين