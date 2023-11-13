كرة سلة - خبر في الجول.. مهاب ياسر يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

اقترب فريق كرة السلة في نادي الزمالك من استعادة خدمات مهاب ياسر نجم الفريق الشاب.

وتعرض مهاب ياسر للإصابة بقطع في غضروف الركبة التي تسببت في غيابه لعدة شهور عن الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مهاب ياسر سيخضع لقياسات طبية خلال أسبوع للوقوف على مستواه البدني ومعرفة موقفه من المشاركة في التدريبات.

على أن يبدأ اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراتي الزمالك ضد الأهلي في دوري المرتبط.

وتعد هذه هي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لـ مهاب ياسر بعد إصابته بقطع الغضروف.

إصابة مهاب ياسر كانت في شهر مارس الماضي خلال منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

وجاءت إصابة نجم الزمالك الشاب عقب شهور قليلة من تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الجديد 2023-2024.

وتفوق الأهلي على القناة في دور الـ16، وكذلك الزمالك على الطيران.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الاتحاد والجزيرة في نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي دوري المرتبط لكرة السلة:

سبورتنج × الأولمبي

الزمالك × الأهلي

سموحة × المصرية للاتصالات

الاتحاد × الجزيرة

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بين الفريق الأول رجال والمرتبط، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وتُحسب نقطة واحدة مقابل فوز فريق المرتبط، ونقطتان حال فوز فريق الرجال.

وإذا فاز الفريق الأول بالمباراتين يتأهل للدور المقبل مباشرة دون النظر لنتائج المرتبط.

وإذا فاز فريق المرتبط في مباراتيه، فأنه يحتاج لفوز الفريق الأول في مباراة واحدة من أجل التأهل.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط الموسم بالفوز على الاتحاد في النهائي.