بوكيتينو: أعتذر لـ جوارديولا وللحكم عما فعلته بعد المباراة.. وتعليق مدرب سيتي

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

اعتذر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولحكم المباراة أنتوني تيلور.

وانتهى لقاء تشيلسي ضد مانشستر سيتي بالتعادل 4-4 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وغضب المدير الفني الأرجنتيني عقب المباراة واعترض على الحكم الرابع وتيلور بسبب إنهاء المباراة حينما كان يتوجه رحيم ستيرلينج في هجمة لتشيلسي يعتقد بوكيتينو إنها فرصة هدف محتمل، وخرج لغرف تغيير الملابس بدون إلقاء التحية على جوارديولا.

أخبار متعلقة:
بالمر بعد تسجيله في سيتي: أحترمهم كثيرا.. ولا أعمل على تسديد ركلات الجزاء لا يوجد وصف لما حدث.. تعادل أكثر من مثير بين تشيلسي وسيتي في قمة الـ8 أهداف مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة على التوالي.. مرموش يساهم تهديفيا في تعادل فرانكفورت مع بريمن

وتحدث المدير الفني البالغ من العمر 51 عاما بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزي قائلا: "أعتذر لتيلور وللحكم الرابع وللطاقم بأكمله، لأنني في تلك اللحظة شعرت أن ستيرلنج كان بإمكانه الذهاب وتسجيل الهدف الخامس".

وتابع "في تلك اللحظة توجهت لتيلور وقلت اللعنة ماذا يحدث؟ لماذا أنهيت المباراة في تلك اللحظة؟".

وأضاف "بعد ذلك قلت إنني أستحق الحصول على بطاقة صفراء لأنني تجاوزت حدودي، لكن أريد الاعتذار لأنني قدمت صورة غير جيدة بالنسبة لي".

وواصل "كذلك أعتذر لجوارديولا لأنني في لحظة خروجي لم أره، لقد ركزت فقط على رد الفعل".

تعليق جوارديولا

قال المدير الفني الإسباني تعليقا على ما حدث من بوكيتينو عقب المباراة: "لا أريد أن أقول كلمة واحدة، كل شيء على ما يرام، هذه المشاعر تحدث لي أحيانا، حدث ذلك مع بوكيتينو في الماضي، لا تسيئوا فهمي، لكن لا بأس تماما".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 16 في المركز العاشر.

مانشستر سيتي تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
بالمر بعد تسجيله في سيتي: أحترمهم كثيرا.. ولا أعمل على تسديد ركلات الجزاء مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي لا يوجد وصف لما حدث.. تعادل أكثر من مثير بين تشيلسي وسيتي في قمة الـ8 أهداف للمباراة الرابعة على التوالي.. مرموش يساهم تهديفيا في تعادل فرانكفورت مع بريمن رقم سلبي رغم الفوز.. ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ ألافيس انتهت الدوري الألماني - بريمن (2)-(2) فرانكفورت انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(4) سيتي.. نهاية القمة بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر للمباراة الثالثة تواليا ضد ميتز
أخر الأخبار
طبيب الزمالك يكشف خلاف الرأي بينه وبين أوسوريو 19 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - خبر في الجول.. مهاب ياسر يقترب من العودة لتدريبات الزمالك 33 دقيقة | كرة سلة
رئيس مودرن فيوتشر: تبادل اللاعبين مع الأهلي أمر طبيعي ولكن بشرط 35 دقيقة | الدوري المصري
بوكيتينو: أعتذر لـ جوارديولا وللحكم عما فعلته بعد المباراة.. وتعليق مدرب سيتي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
معتمد جمال: لهذا السبب أغمضت عيني في ركلات الترجيح ضد بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
عكاظ: مدرب أهلي جدة يرغب في رحيل فيرمينو 2 ساعة | سعودي في الجول
بالمر بعد تسجيله في سيتي: أحترمهم كثيرا.. ولا أعمل على تسديد ركلات الجزاء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - ماجديبورج بطل "سوبر جلوب" بتكرار إنجاز برشلونة التاريخي 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين