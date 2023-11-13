بوكيتينو: أعتذر لـ جوارديولا وللحكم عما فعلته بعد المباراة.. وتعليق مدرب سيتي

اعتذر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولحكم المباراة أنتوني تيلور.

وانتهى لقاء تشيلسي ضد مانشستر سيتي بالتعادل 4-4 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وغضب المدير الفني الأرجنتيني عقب المباراة واعترض على الحكم الرابع وتيلور بسبب إنهاء المباراة حينما كان يتوجه رحيم ستيرلينج في هجمة لتشيلسي يعتقد بوكيتينو إنها فرصة هدف محتمل، وخرج لغرف تغيير الملابس بدون إلقاء التحية على جوارديولا.

وتحدث المدير الفني البالغ من العمر 51 عاما بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزي قائلا: "أعتذر لتيلور وللحكم الرابع وللطاقم بأكمله، لأنني في تلك اللحظة شعرت أن ستيرلنج كان بإمكانه الذهاب وتسجيل الهدف الخامس".

وتابع "في تلك اللحظة توجهت لتيلور وقلت اللعنة ماذا يحدث؟ لماذا أنهيت المباراة في تلك اللحظة؟".

وأضاف "بعد ذلك قلت إنني أستحق الحصول على بطاقة صفراء لأنني تجاوزت حدودي، لكن أريد الاعتذار لأنني قدمت صورة غير جيدة بالنسبة لي".

وواصل "كذلك أعتذر لجوارديولا لأنني في لحظة خروجي لم أره، لقد ركزت فقط على رد الفعل".

تعليق جوارديولا

قال المدير الفني الإسباني تعليقا على ما حدث من بوكيتينو عقب المباراة: "لا أريد أن أقول كلمة واحدة، كل شيء على ما يرام، هذه المشاعر تحدث لي أحيانا، حدث ذلك مع بوكيتينو في الماضي، لا تسيئوا فهمي، لكن لا بأس تماما".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 16 في المركز العاشر.