معتمد جمال: لهذا السبب أغمضت عيني في ركلات الترجيح ضد بيراميدز

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

معتمد جمال - مدرب الزمالك

كشف معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك عن شعوره وقت ركلات الترجيح أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح ليواجه الأهلي.

وقال معتمد جمال عبر قناة ناديه: "وقت ركلات الترجيح ضد لم أشعر بالخوف وأغمضت عيني في ركلة أحمد سامي فضاعت، ولذلك أغضمت عيني وقت تسديد مصطفى فتحي من باب التفاؤل وضاعت أيضا".

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وأضاف "كان لدينا الكثير من الأزمات التي قد تؤثر بشكل كبير علينا قبل مباراة بيراميدز ولكن ابتعدنا عنها تماما وعملنا مع اللاعبين وخلقنا لهم دوافع جديدة".

وواصل "بطولة الكونفدرالية صعبة نظرا لصعوبة الحصول على المعلومات عن الخصوم ولكن سنعمل بكل قوة ونسير خطوة بخطوة حتى نصل بالفريق لأفضل مستوى".

وأكمل "الجهاز الفني ضم كل اللاعبين المتاحين في مباراة بيراميدز وقميص الزمالك يوفر على اللاعب نصف المشوار والدوافع التي وضعناها للاعبين ساعدتهم في الفوز".

وأشار "سامسون اقتنع بحديثي معه وضرورة العمل بكل قوة وجهد ولذلك ظهر بمستوى جيد عندما شارك في مباراة بيراميدز".

وأتم تصريحاته "ناصر منسي أعرفه منذ سنوات وتدرب تحت يدي وعرفت كيف أجعله يخرج كل ما لديه ليظهر بمستوى مميز".

الزمالك معتمد جمال
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