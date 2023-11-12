كرة يد - ماجديبورج بطل "سوبر جلوب" بتكرار إنجاز برشلونة التاريخي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 21:17

كتب : محمد سمير

ماجديبورج بطل العالم

كرر ماجديبورج الألماني إنجاز برشلونة التاريخي في كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" وتوج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك بعد اللجوء لشوطين إضافيين أمام مواطنه فوكس برلين ٣٤-٣٢ في نهائي سوبر جلوب.

ماجديبورج توج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه وهي الثالثة على التوالي، ولم يسبق لأي فريق التتويج بثلاث نسخ متتالية سوى برشلونة.

وكان فوكس برلين قد شارك ٥ مرات في تاريخه، ووصل النهائي في جميع المرات الخمس وفاز باللقب مرتين.

على الجانب الآخر حقق برشلونة البرونزية الثانية في تاريخه والأولى من ٢٠١٥ بعد الفوز على كيلسي البولندي.

ماجديبورج هو بطل دوري أبطال أوروبا، بينما فوكس برلين هو بطل الدوري الأوروبي

ونجح ماتياس جيدسيل لاعب فوكس برلين في معادلة إنجاز حسن قداح بتسجيل ٤٥ هدفا في البطولة، وهو ما حققه قداح مع الخليج في الموسم الماضي.

بينما حسم الأهلي المركز الخامس في البطولة بالفوز على الخليج السعودي برميات الترجيح.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها الأهلي المركز الخامس بعدما حقق المركز ذاته في 2015، ويعد أفضل مركز للأهلي في 2007 بتحقيق الوصافة.

وأنهى الخليج مشاركته الثانية في البطولة بتحقيق المركز الثاني وهو الذي حققه في النسخة الماضية أيضا.

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