للمباراة الرابعة على التوالي.. مرموش يساهم تهديفيا في تعادل فرانكفورت مع بريمن

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

آينتراخت فرانكفورت

تعادل فيردر بريمن على آينتراخت فرانكفورت بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل ثنائية بريمن مارفين دوكش رفاييل سانتوس بوري، بينما أحرز إلياس سخيري وهرفوي سمولتشيتش هدفين فرانكفورت.

وشارك المصري عمر مرموش مهاجم فرانكفورت حتى الدقيقة 92.

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وأفلت فرانكفورت من خسارة أولى كاد يتعرض لها، إذ تعود آخر هزيمة إلى يوم 5 أكتوبر الماضي ضد باوك في الجولة الثانية من كأس المؤتمرات.

بهذا التعادل ارتفع رصيد فرانكفورت للنقطة 18 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، ووصل بريمن للنقطة الـ11 في المركز الـ12.

وللمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري الألماني يساهم مرموش في تسجيل أو صناعة هدفا على الأقل لفرانكفورت.

التشكيل

أشرك دينو توبملير المدير الفني لفرانكفورت عمر مرموش أساسيا وخلفه فارس شعيبي وأنسجار كناوف.

وصف المباراة

كانت بداية المباراة دون أي خطورة تذكر من الفريقين ولا توجد أي أفضلية لفريق على الآخر.

وحاول فارس شعيبي كسر إيقاع المباراة بتسديدة قوية من بُعد وتصدى لها مايكل ذيتيرير حارس مرمى بريمن في الدقيقة 45

استفاقة متأخرة

استفاق بريمن متأخرا في الشوط الأول وتمكن من تسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء عن طريق مارفين دوكش في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

شوط الأهداف

وضاعف بوري النتيجة لبريمن برأسية سكنت شباك كيفن تراب حارس مرمى بريمن في الدقيقة 50 ولم يحتفل بسبب لعبه معارا من فرانكفورت.

وكاد فرانكفورت أن يقلص الفارق ففي الدقيقة 55 أهدر أنسجار كناوف انفرادا بذيتيرير إذ سدد الكرة أعلى المرمى.

وتمكن مرموش من صناعة هدف تقليص الفارق لفرانكفورت فسدد إلياس سخيري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليُمنى.

وأحرز هرفوي سمولتشيتش لاعب فرانكفورت هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 75 من رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاع دوكش هدفا قاتلا لبريمن بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء وتصدى لها تراب ببراعة في الدقيقة 89.

وخرج مرموش في الدقيقة 92 ودخل ناتشو فيري بدلا منه.

وبذلك انتهت المباراة بالتعادل وتفادى فرانكفورت الخسارة.

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