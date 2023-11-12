في الجول يكشف موقف المصري من مروان حمدي بعد تجميده.. وسعره بحالة البيع

ربما يرحل مروان حمدي مهاجم النادي المصري عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تجميده وابتعاده عن التدريبات الجماعية منذ فترة.

النادي المصري أعلن في وقت سابق تغريم مروان حمدي مبلغ مليون جنيه بعد إشارته غير اللائقة إلى جمهور الفريق خلال لقاء بيراميدز.

ولا يتدرب مروان حمدي رفقة المصري منذ ذلك الحين، إذ يعود الفريق للتدريب في بورسعيد خلال يومين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس المصري لم يتخذ قراره النهائي بخصوص مروان حمدي حتى الآن ولكن الاتجاه إلى بيعه، وهذا هو الأقرب للحدوث.

المصري من جهته حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الإدارة، حدد مبلغ 40 مليون جنيه لبيع مروان حمدي نظرا لضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

بعض الأندية تواصلت مع المصري من أجل اللاعب منهم الزمالك، لكن شفهيا فقط. وكيل اللاعب أخطر الإدارة كذلك باهتمام الأهلي بضم اللاعب.

علي ماهر مدرب المصري بدوره، لا يفضل حل بيع اللاعب حتى الآن نظرا لعدم امتلاك البديل الجاهز، لكنه سيعتمد في الفترة المقبلة على فخر الدين بن يوسف كمهاجم أساسي في الفريق.

مروان حمدي انضم للنادي المصري بداية الموسم المنقضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.