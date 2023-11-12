خبر في الجول – عرض ليبي رسمي لضم الجلاسي.. والمصري يضع شرطا للبيع

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 19:42

كتب : حامد وجدي

إلياس الجلاسي لاعب المصري

تلقى النادي المصري عرضا رسميا من نادي السويحلي الليبي لبيع إلياس الجلاسي صانع الألعاب التونسي في الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مٌطلع داخل النادي المصري، فإن نادي السويحلي الليبي طلب ضم إلياس الجلاسي من المصري مقابل 700 ألف دولار.

النادي المصري لم يرفض بيع اللاعب التونسي، ولكنه اشترط رفع العرض المقدم إلى مليون دولار من أجل البيع.

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إلياس الجلاسي انضم للنادي المصري عام 2021 قادما من الاتحاد المنستيري التونسي، ليستمر مع النسور الخضراء حاليا للموسم الثالث على التوالي.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في ثلاث مباريات مع الفريق حتى الآن، صنع فيهم هدفا واحدا.

ويعد الجلاسي من العناصر الأساسية في صفوف المصري منذ قدومه، إذ شارك في 79 مباراة رفقة المصري على مدار موسمين وبداية الموسم الجاري. سجل فيهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين بمختلف البطولات.

ويحتل المصري حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد 6 مباريات، إذ حقق ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم.

الدوري المصري المصري إلياس الجلاسي السويحلي
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