رقم سلبي رغم الفوز.. ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ ألافيس

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 19:23

كتب : Filgoal Team

روبرت ليفاندوفسكي - جول كوندي

فوز صعب للغاية حققه برشلونة على ضيفه ألافيس بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة هدفا مبكرا للغاية من سامو أوموروديون بعد تمريرة رائعة من خافي لوبيز في الثانية 18.

بذلك تلقى برشلونة أسرع هدفين في الدوري الإسباني للموسم الحالي، حيث كان هدف برايان سرقسطة مع غرناطة (17 ثانية) من نصيبه أيضا.

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أما هدف ألافيس ذاك، فقد كان أسرع هدف يتلقاه برشلونة على ملعبه في الدوري الإسباني طوال القرن الحادي والعشرين.

أوموروديون كاد يسجل مجددا في الدقيقة 10 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 12 رد جواو فيليكس بتسديدة تصدى لها الحارس أنتونيو سيفيرا.

عاود سامو أوموروديون المحاولة من انفراد ولكن مرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 14.

فيما سدد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 17 ليتصدى سيفيرا مرة أخرى.

وحاول بيدري في الدقيقة 21، ولكن لاقت الكرة المصير المعتاد بجوار القائم.

الانفراجة بدأت في الدقيقة 53، بهدف التعادل من روبرت ليفاندوفسكي برأسية بعد عرضية جول كوندي.

وأتى رافينيا بدلا من فيرمين لوبيز في الدقيقة 63.

بينما حل الثنائي فيران توريس وأليخاندرو بالدي بدلا من جواو فيليكس وجول كوندي في الدقيقة 70.

وأخيرا في الدقيقة 78 تحصل برشلونة على ركلة جزاء سجل منها ليفاندوفسكي هدف الفوز.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، ونقطتين عن ريال مدريد في المركز الثاني، و5 نقاط عن أتلتيكو الرابع الذي لعب مباراتين أقل.

فيما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

برشلونة ألافيس ليفاندوفسكي الدوري الإسباني
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