رجل مباراة الجونة والأهلي يكشف لـ في الجول سر لقب "موكا"

كشف أيمن سعد "موكا" لاعب نادي الجونة، سر تلقيبه بـ "موكا".

أيمن موكا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة والأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

وقال أيمن موكا في تصريحات لـFilGoal.com: "أمي هى من أطلقت علي لقب (موكا) وذلك بسبب حبي لمسلسل الكارتون الشهير (موكا موكا) في مرحلة الطفولة، و كنت أشاهد المسلسل باستمرار".

وأضاف "سعيد باختياري رجلا للمباراة أمام الأهلي، و أهدي هذه الجائزة لوالدتي بسبب دعمها الكبير قبل كل مباراة".

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أيمن موكا انضم لنادي الجونة هذا الصيف قادمًا من نادي لافيينا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند يتيح للجونة ضمه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

وتعادل الجونة مع الأهلي بهدف لكل فريق مساء أمس السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الثامن ببطولة الدوري، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الأول.

أيمن موكا بدوره، شارك في 5 مباريات رفقة الجونة ببطولة الدوري هذا الموسم من أصل 6 مباريات. صاحب الـ26 عاما صنع فيهم هدفين.