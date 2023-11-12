ضمن خطط مودرن فيوتشر للشتاء.. هيثم عرابي يتابع مباراة دجلة وبتروجت في دوري المحترفين

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

هيثم عرابي

تواجد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر في استاد السلام لحضور مباراة وادي دجلة وبتروجت بدوري المحترفين.

وأقيمت المباراة اليوم الأحد بين دجلة وبتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة المعروفة بالقسم الثاني أ.

وحضر عرابي في المدرجات برفقة شريف سالم وطارق حمودة من فريق الكشافين بنادي مودرن فيوتشر.

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ويتابع فيوتشر في الوقت الحالي مختلف أقسام الكرة المصرية من أجل اقتناص المواهب وضمها للفريق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب فتح سوق انتقالات الشتاء في يناير المقبل.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

وحقق فيوتشر حتى الآن 4 انتصارات، بينما خسر مباراتين.

وينافس الفريق في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

مودرن فيوتشر الدوري المصري هيثم عرابي
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