انتهت الدوري الألماني - بريمن (2)-(2) فرانكفورت

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويتواجد المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

ويحتل بريمن المركز الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فرانكفورت في المركز الـ7 برصيد 18 نقطة.

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انتهاء المباراة

ق 92: خروج مرموش بعد صناعته لهدف تقليص الفارق لفرانكفورت ودخول ناتشو فيري

ق 89: كاد أن يسجل دوكش هدفا قاتلا لبريمن بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء وتصدى لها تراب ببراعة.

ق 75: جووول هرفوي سمولتشيتش يتعادل لفرانكفورت من رأسية

ق 64: جووول تقليص الفارق لفرانكفورت عن طريق إلياس سخيري بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليُمنى من صناعة مرموش لمايكل ذيتيرير حارس مرمى بريمن.

ق 55: أنسجار كناوف مهاجم فرانكفورت يهدر انفرادا بمرمى بريمن إذ سدد الكرة أعلى المرمى

ق 50: جووول رفاييل سانتوس بوري يسجل الهدف الثاني برأسية سكنت شباك كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 46: جووول سدد مارفين دوكش ضربة الجزاء وسجلها مباشرة في المرمى.

ق 46: ضربة جزاء لبريمن

ق 45: تسديدة قوية من فارس شعيبي لاعب فرانكفورت من بُعد يتصدى لها حارس بريمن

محاولات متبادلة من الفريقين، لكن لم يتمكن أي فريق من إكمال هجمة لتصل لمرحلة الخطورة على مرمى الآخر.

بداية المباراة

الدوري الألماني بريمن فرانكفورت عمر مرموش
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