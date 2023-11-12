بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر للمباراة الثالثة تواليا ضد ميتز

خسر نانت من ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأقيمت المباراة على ملعب سان سيمفوريان معقل ميتز.

وشارك المصري مصطفى محمد لاعب نانت في المباراة أساسيا ولكن خرج في الدقيقة 54 بسبب وجهة نظر فنية إذ لم يعان من إصابة.

وقد خسر نانت للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الفرنسي فسقط من قبل ضد لانس (4-0) وريمس (1-0).

بهذه الخسارة تجمد رصيد نانت عند النقطة الـ14 في المركز الـ8، بينما ارتفع عدد نقاط ميتز ليصل للنقطة 13 في المركز الـ11.

التشكيل

بدأ بيير أريستوي المدير الفني لنانت المباراة بمصطفى محمد وخلفه الثنائي موسيس سيمون وفلورين مولي.

مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت لمواجهة ميتز في الدوري الفرنسي 🇪🇬🏟 pic.twitter.com/j1oVxBy8bg — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2023

بينما لاسلو بولوني المدير الفني لميتز دفع بسيمون إليسور كمهاجم وخلفه كفين فان دين كيركوف وأبلي جالو وبابي ديالو.

وصف المباراة

دخل ميتز بقوته وتمكن من خطف الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 3 عن طريف كيرهوف بعدما تسلم تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء ويسدد مباشرة في شباك مرمى ألبا لافو حارس نانت.

ولم يتأخر نانت في الرد على ميتز بتسجيل هدف التعادل ففي الدقيقة 12 أحرز سيمون هدفا بعد عرضية متقنة من نيكولا بالوا ينهيها سيمون في مرمى أليكساندر واكيدجا حارس ميتز.

وأبى أن يخرج ميتز من الشوط الأول متعادلا فتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 عن طريق سيمون إليسور بعد كرة طويلة من أبلي جالو تسلمها إليسور ودخل لعمق الملعب وسدد الكرة قوية في الزاوية اليُمنى من المرمى.

شوط قتل آمال نانت

خرج مصطفى محمد في الدقيقة 54 ليحل ماتياس أبلين بدلا منه.

كاد أن يسجل ميتز الهدف الثالث في الدقيقة 56 لكن العارضة منعت ذلك بعد تسديدة قوية من بُعد من جان جاكيس.

واستقبلت شباك نانت الهدف الثالث في الدقيقة 85 عن طريق جويل أسورو بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء لينهي آمال نانت في التعادل على الأقل خلال المباراة ويخرج خاسرا.

وتُعد آخر مباراة فاز بها نانت يوم 23 سبتمبر الماضي في مباراة لوريان بعد الفوز 5-3، ومن وقتها لم يفز نانت أو يسجل مصطفى محمد.