رقم جديد يتحطم وشراكة ناجحة.. صلاح يهز شباك برينتفورد من صناعة نونيز

واصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي بفضل هدفه في شباك برينتفورد.

ويلتقي ليفربول مع برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد بفضل هدف صلاح.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول 6 مباريات على ملعب فريقه.

وبات ثالث لاعب يسجل أو يصنع هدفا على الأقل في 15 مباراة متتالية على ملعبه بعد كل من آلان شيرار (18) وتيري هنري (17).

وساهم صلاح في 118 هدفا خلال 117 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي (86 هدفا و32 تمريرة حاسمة).

ورفع صلاح رصيده لـ 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 12 مباراة كأكثر لاعب يساهم في أهداف بالمسابقة.

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وتعد تلك التمريرة السابعة الحاسمة من داروين نونيز في الدوري الإنجليزي وجميعها لصالح محمد صلاح.

وهي أفضل ثنائية الموسم الحالي حيث صنع الأوروجوياني 4 أهداف للهداف المصري.