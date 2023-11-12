رقم جديد يتحطم وشراكة ناجحة.. صلاح يهز شباك برينتفورد من صناعة نونيز

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه ضد برينتفورد

واصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي بفضل هدفه في شباك برينتفورد.

ويلتقي ليفربول مع برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد بفضل هدف صلاح.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول 6 مباريات على ملعب فريقه.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام برينتفورد.. وجاكبو في الوسط كلوب: هذا الخطأ سبب خسارة ليفربول.. ولا يمكننا الفوز إن كررناه الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة ليفربول يفقد فان دايك أمام تولوز.. وهولندي آخر قد يغيب عن لقاء برينتفورد

وبات ثالث لاعب يسجل أو يصنع هدفا على الأقل في 15 مباراة متتالية على ملعبه بعد كل من آلان شيرار (18) وتيري هنري (17).

وساهم صلاح في 118 هدفا خلال 117 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي (86 هدفا و32 تمريرة حاسمة).

ورفع صلاح رصيده لـ 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 12 مباراة كأكثر لاعب يساهم في أهداف بالمسابقة.

وتعد تلك التمريرة السابعة الحاسمة من داروين نونيز في الدوري الإنجليزي وجميعها لصالح محمد صلاح.

وهي أفضل ثنائية الموسم الحالي حيث صنع الأوروجوياني 4 أهداف للهداف المصري.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة على التوالي.. مرموش يساهم تهديفيا في تعادل فرانكفورت مع بريمن انتهت الدوري الألماني - بريمن (2)-(2) فرانكفورت بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر للمباراة الثالثة تواليا ضد ميتز مو 200 في إنجلترا.. صلاح يهز شباك برينتفورد برأسية نادرة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3) (0) برينتفورد.. فوز الريدز انتهت الدوري الفرنسي - ميتز (3)-(1) نانت للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة ميتز
أخر الأخبار
كرة يد - ماجديبورج بطل "سوبر جلوب" بتكرار إنجاز برشلونة التاريخي دقيقة | كرة يد
مدرب صنداونز: لاعبو فريقي هم الأقوى والأفضل.. من الصعب أن أصف هذا الإنجاز 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا يوجد وصف لما حدث.. تعادل أكثر من مثير بين تشيلسي وسيتي في قمة الـ8 أهداف 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الرابعة على التوالي.. مرموش يساهم تهديفيا في تعادل فرانكفورت مع بريمن 38 دقيقة | المحترفون
مدرب الوداد: العامل البدني كان حاسما لصنداونز.. وسنحاول الفوز في المستقبل 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف موقف المصري من مروان حمدي بعد تجميده.. وسعره بحالة البيع ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – عرض ليبي رسمي لضم الجلاسي.. والمصري يضع شرطا للبيع ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع