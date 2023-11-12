تشكيل برشلونة - بيدري أساسي.. وكانسيلو ظهير أيسر

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعدلا قليل ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويلعب برشلونة على ملعبه ضد ألافيس في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة مشاركة بيردي كأساسي لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة، بينما يشارك جواو كانسيلو كظهير أيسر مع تواجد أراوخو كظهير أيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي – إنيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

الوسط: بيدري – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب الصدارة وخمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.